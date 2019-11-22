Пт, 22.11.2019
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Остаться в живых: загадочный мистер Рорк и заветные мечты в хорроре «Остров фантазий»

ФОТО: promo

В новой версии фильма Остров фантазий кинокомпании Blumhouse загадочный мистер Рорк, владелец роскошного, но отдаленного отеля в тропиках, осуществляет заветные мечты своих постояльцев.

Но когда фантазии становятся кошмарами, гостям приходится разгадать загадку острова, чтобы уехать с него живыми.

Режиссер фильма Остров фантазий - Джефф Уодлоу, авторы сценария - Джефф Уодлоу, Крис Роуч и Джиллиан Джейкобс, продюсеры - Джейсон Блум и Марк Тоберофф.

Смотри в кинотеатрах сети Apollo Kino c 14 февраля 2020 года. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь! 

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