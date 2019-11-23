История от лица самой Харли: трейлер и подробности новой картины про «Хищных птиц»

Описание подтверждает некоторые слухи о сюжете, которые просочились в Сеть месяцами ранее. Так, теперь точно известно, что Черная маска (Юэн МакГрегор) действительно будет охотиться на Кассандру «Касс» Каин (Элла Джей Баско). Кроме того, Харли Квинн (Марго Робби), Черной Канарейке (Джерни Смоллетт-Белл), Охотнице (Мэри Элизабет Уинстэд) и Рене Монтойе (Рози Перес) и правда придется отложить свои разногласия и объединиться ради спасения девушки.

В синопсисе есть еще пару любопытных деталь. Похоже, что история будет рассказываться от лица самой Харли:

Это закрученная история, рассказанная самой Харли, поскольку только Харли может рассказать об этом. Когда самый гнусный нарциссический злодей Готэма Роман Сайонис и его правая рука Зас [Крис Мессина] нацелились на девушку по имени Касс, город перевернулся с ног на голову из-за ее поисков.

И вот о самой команде:

Пути Харли, Охотницы, Черной канарейки и Рене Монтойи пересеклись, и у четверки нет другого выбора, кроме как объединиться, чтобы победить Романа.