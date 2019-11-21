Трейлер «Ирландца»: настоящая жестокость Мартина Скорсезе

За всеми спорами вокруг Marvel можно было случайно забыть, что Мартин Скорсезе впервые за долгое время вернулся в мир суровых мужчин, решающих проблемы с помощью точного выстрела в голову. Но «Ирландец» — это не только фильм о смерти и жестокости, но и история человеческих грехов и предательства, растянувшаяся на несколько десятилетий.