Уморительно смешной сиквел: первая реакция на «Джуманджи: Новый уровень»

Первые зрители уже успели посмотреть приключенческую картину «Джуманджи: Новый уровень» и с радостью докладывают, что в декабре в кинотеатрах появится смешное и интересное кино. Судя по всему, идея поместить Дэнни ДеВито в тело Дуэйна Джонсона сработала, и в итоге получилась отличная картина, которая придется по вкусу большинству.
В финале «Джуманджи: Зов джунглей» главные герои уничтожили проклятую игру, но в сиквеле она снова дает о себе знать. Спенсер (Алекс Вулф) решил ее починить, чтобы вернуться в мир опасностей и приключений. Он пропадает без следа, и его друзья вынуждены отправиться вслед за ним. Есть только одна проблема: вместе с ними в «Джуманджи» попали пожилые Эдди и Майло (ДеВито и Дэнни Гловер), мало представляющие, что вообще происходит.
Вот что пишут первые зрители...
Фильмы об обмене телами самые лучшие, особенно фильмы об обмене телами с отличным актерским составом, как „Джуманджи: Новый уровень“. Экшен веселый, но я готова часами смотреть, как Джонсон, Харт, Гиллан и Блэк играются с этим форматом. А теперь и с Аквафиной! Отличное дополнение к группе.
„Джуманджи: Новый уровень“ уморительно смешной. Невозможно выбрать лучшего члена актерского состава. Плюс в фильме обнаружилась неожиданная душевность. По-крупному. Все чертовки смешные.
Сиквел „Джуманджи“, „Новый уровень“, делает то, что удается не всем сиквелам — сделать фильм, который столь же хорош, если не лучше. Они сохранили все веселое и добавили еще, c уморительными изменениями, из-за которых я часто смеялась в голос. „Джуманджи: Новый уровень“ стоит посмотреть!
В „Джуманджи: Новый уровень“ есть несколько неожиданных сюрпризов и МНОГО новой истории, за которой весело наблюдать. Главная причина вернуться в игру? Кевин Харт, изображающий Дэнни Гловера. Из-за этой шутки я долго и громко смеялся!
Только с показа „Джуманджи: Новый уровень“! Супервеселое кино с повышенными ставками, больше эмоциональных моментов. Для меня первый фильм принадлежал Джеку Блэку, этот — Кевину Харту. Но все были превосходны, как обычно. Плюс ждите больших сюрпризов.
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