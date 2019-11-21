Команда Кристофера Нолана рассказала о своих впечатлениях от съемках в Таллинне

Как пишет KFTV, проходившие летом в Таллинне съемки фильма легендарного голливудского режиссера Кристофера Нолана наделали много шума. Еще бы, ведь речь идет о самом масштабном кинематографическом проекте во всей Прибалтике.
Для съемок, как известно, на время перекрывали движение по Лаагна-теэ. Изначально Кристофер Нолан и его команда просили дать им четыре недели, но в ходе переговоров время, отведенное режиссеру, значительно сократилось. Хотя, как пишет источник, Нолану это пошло только на пользу.
Продюсер ленты Томас Хайслип сказал, что переговоры с управой Таллинна были очень плодотворными. Также, различные государственные органы и Эстонский институт кино помогли найти подходящее жилье для задействованных в съемках звезд, таких как Майкл Кейн, Роберт Паттинсон и Кеннет Брана.
Отметим также, что бюджет съемок в Таллинне составил 16 миллионов евро, в связи с чем правительство Эстонии решило выделить 5 миллионов евро для частичного покрытия расходов. Помимо Таллинна, съемки «Tenet» также проходили в Сомпа, Нарве, Кохтла-Ярве и Пярну. В дополнение к средневековой архитектуре Таллинна, съемочная группа была очарована сталинским архитектурным наследием и указала, что все сотрудничество с местными властями было крайне прозрачным.
Съемочная группа и актеры прибыли из 13 стран, но большинство людей, вовлеченных в фильм, были местными.
«Съемочная группа проделала отличную работу, особенно кинематографисты из старой русской киношколы, которые смогли решить множество сложных ситуаций с помощью накопленного опыта», - сказал Пеэтер Ребане.
Еще одна проблема заключалась в том, что в Эстонии мало предприятий общественного питания, которые могли бы работать круглосуточно и без выходных.
Эско Рипс, директор кинокомпании Nafta Films, сказал, что «Tanet» Кристофера Нолана привлечет внимание к Эстонии и проложит путь для следующих крупных кинопроектов.
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