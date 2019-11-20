А ты знал, что в крутом сериале от Netflixi играет актриса с эстонскими корнями?

В 2017 году сериал «Охотник за разумом» начал быстро набирать популярность и получил множество положительных отзывов как от обычных зрителей, так и от критиков. В августе вышел первый эпизод второго сезона сериала, в котором особое внимание привлекла к себе Анна Торв, сыгравшая доктора Венди Карр. Анна родилась в Мельбурне (Австралия), ее родители — Сьюзан и Ганс Торв, эстонец по происхождению.