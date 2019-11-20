А ты знал, что в крутом сериале от Netflix играет актриса с эстонскими корнями?

На Netflix вышел второй сезон сериала Джо Пенхолла и Дэвида Финчера «Охотник за разумом». Агенты поведенческого отдела ФБР Холден Форд и Билл Тенч вместе с психологом-консультантом Анной Торв продолжают встречаться с серийными убийцами (на этот раз с Сыном Сэма и самим Чарльзом Мэнсоном), а параллельно включаются в расследование убийств детей в Атланте.
В 2017 году сериал «Охотник за разумом» начал быстро набирать популярность и получил множество положительных отзывов как от обычных зрителей, так и от критиков. В августе вышел первый эпизод второго сезона сериала, в котором особое внимание привлекла к себе Анна Торв, сыгравшая доктора Венди Карр. Анна родилась в Мельбурне (Австралия), ее родители — Сьюзан и Ганс Торв, эстонец по происхождению.
Зрителю Анна известна по роли Оливии Данэм в сериале «Грань».