Трейлер «Скандала»: Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман против сексуальных домогательств

ФОТО: Lionsgate / ZUMAPRESS.com

B начале ролика героиня Кейт Маккиннон точно формулирует, по какому принципу существует компания: «Если это напугает мою бабушку или разозлит моего дедушку, это история Fox». Но фильм Джея Роуча не о том, что происходило на экранах телевизоров. Это история о том, что происходило за закрытыми дверьми кабинета Роджера Айлса.

ФОТО: Hilary B Gayle / ZUMAPRESS.com

«Скандал» расскажет, как Гретчен Карлсон положила начало кампании против сексуальных домогательств и дискриминации по половому признаку внутри Fox News. Карлсон выступила первой, но со временем к ней присоединились другие женщины, что в итоге привело к изменениям и заставило Айлса оставить пост главы самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен.

ФОТО: Hilary B Gayle / ZUMAPRESS.com