Позврослел и превратился в добряка: смотри трелер мультика про дракона «Табалуга»

Повзрослев, Табалуга превратился в добродушное создание, а не в зловещего огнедышащего монстра. В числе его ближайший друзей есть даже божья коровка. Это обстоятельство не может не удивить, учитывая размеры товарищей.

Всю сознательную жизнь главный герой приключенческого мультфильма «Ледяная принцесса» не подозревал, какой образ жизни ведут его родные братья.

Так продолжалось до того момента, пока жители Зелёной страны не оказались в опасности. Члены сообщества Ледяной страны объявили им войну, и теперь дракон вынужден вспомнить о своих врожденных способностях, которые придется использовать для предотвращения трагедии. Накануне противостояния принцесса Ледяной страны принимает сторону Табалуги.