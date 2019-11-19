Ср, 20.11.2019
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Зима близко: смотри трейлер мелодрамы «Рождество на двоих» со звездой «Игры престолов»

Режиссёр «Девичника в Вегасе» Пол Фиг представил новый трейлер новогодней мелодрамы «Рождество на двоих». Главные роли исполнили Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис в «Игре престолов», и звезда «Безумно богатых азиатов» Генри Голдинг.

Картина вдохновлена известной песней Джорджа Майкла Last Christmas. В центре сюжета окажется девушка по имени Кейт, продающая рождественские товары и неравнодушная к выпивке. Однажды она встречает обаятельного незнакомца Тома, который помогает ей вновь обрести себя.

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