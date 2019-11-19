Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа, мечтающего сняться у Тарантино

Николас Кейдж, фильмы с участием которого в последние годы всё время проваливались в прокате, похоже, начинает преодолевать личный творческий кризис, пишет film.pro.
Студия Lionsgate подписала его на роль в картине «Невыносимая тяжесть огромного таланта», в центре сюжета которой окажется он сам: как ни странно это прозвучит, но Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа…
О проекте известно не так много. По сюжету, Николас Кейдж хочет сыграть в новом фильме культового режиссёра Квентина Тарантино, а ещё пытается наладить отношения с дочерью. Интересно, что параллельно Кейдж будет общаться с юной версией самого себя из 90-х: молодой актёр будет ругать взрослого Кейджа за роли в плохих и трэшовых кинокартинах. Как-то раз его пригласят выступить на банкете мексиканского миллиардера, который на самом деле окажется главой наркокартеля, похитившим бывшую жену Кейджа и его дочку. Готовясь к главной роли в своей жизни, герою придётся раз и навсегда разобраться с бандитом и спасти своих близких. Картина «Невыносимая тяжесть огромного таланта» заявлена, как комедия, но какой она получится в итоге – пока предсказать сложно. Сценарий написал Тор Гормикен, ответственный за комедию «Этот неловкий момент».
В 2018-м на экраны вышел триллер «Мэнди», в котором Николас Кейдж сыграл обезумевшего от ужаса и горя дровосека. Кинокритики называют эту актёрскую работу Кейджа лучшей за последние годы. Пик карьеры звезды «Сокровища нации» пришёлся на 1996 год, когда он получил «Оскар» за роль в картине «Покидая Лас-Вегас». В последнее время Николас Кейдж снимался в основном в фильмах низкого качества, за которые неоднократно номинировался на премию «Золотая малина» (вручается за сомнительные достижения в кинематографе).