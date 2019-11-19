PÖFF Shorts покажет фильмы, за которые их авторам стыдно

Сборник "The Rejected Shorts Picture Show" составлен из работ присланых на открытый конкурс, в котором киношников призвали поделиться своими самыми неудачными произведениями. Фильмы для показа, который проходит на PÖFF Shorts уже во второй раз, кропотливо отбирали Тэему Кеттунен и Веера Таппер.

Остальные сеансы фестиваля сосредоточатся на лучших работах последних лет. В этом году на экраны выйдут рекордные 315 короткометражек и анимационных фильмов, которые соревнуются в пяти международных и одном национальном конкурсах. Для 16 работ данный фестиваль является мировой премьерой.

Целых два сеанса фестиваля будут посвящены программе арабского кино. Фильмы, затрагивающие современные социальные темы, выбирал Николас Каббаз.

Зрители увидят два абсолютно новых сборника - один представит танцевальные фильмы (Аvastades tantsufilmi), второй же - жанр научной фантастики (Late Night Sci-Fi). С новыми фильмами возвратятся и уже полюбившиеся вечерние сеансы эротических и комедийных фильмов, а тему LGBT раскроют сеансы анимационного и короткого документального кино, программа исторических фильмов и фильмов о любви, а также ночная вечеринка Öökino.

Для детей запланированы показы Nutikad multikad (мультфильмы) и Lühikad lastele (короткометражное кино для детей) в кинотеатре Артис. Перед сеансом все желающие приглашаются в мастерскую детской студии от Nukufilmi Lastestuudio, которая пройдет в атриуме торгового центра Solaris.

Фестиваль посетят более ста приглашенных гостей со всего мира, в том числе и международное жюри: исландский актер Ингвар Сигюрдссон (Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда), Катлин МакИннис (США), Кьяра Магри (Италия), Николас Каббаз (Ливан), Марина Д. Рихтер (Сербия, Австрия), Мария Миланович (Австрия), Ева Нярипеа (Эстония), Сандер Йоон (Эстония), Мартти Хельде (Эстония).

Сборник The Rejected Shorts Picture Show можно будет увидеть в кинотеатре Sõprus сегодня, 19 ноября в 20.00. Открытие сборника проведет Оскар Лехемаа, режиссер недавно вышедшего на киноэкраны полнометражного анимационного фильма Vanamehe film.