Пн, 18.11.2019

Волк с накрашенными губами: модные гости PÕFF на торжественном мероприятии
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15 ноября в Apollo Kino Solaris прошло модное мероприятие, приуроченное к эстонской премьере фильма в жанре инди — «Исчезновение моей матери». Ведущим вечера был Йоан Хинт. 

По сюжету, некогда знаковая модель итальянской моды стремится вырваться из мира образов и навсегда исчезнуть из памяти своих поклонников, но уверенная решимость ее сына сделать документальный фильм о ней вызывает неожиданные эмоции и конфронтацию под пристальным взглядом видеокамеры.

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