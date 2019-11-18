Волк с накрашенными губами: модные гости PÕFF на торжественном мероприятии
15 ноября в Apollo Kino Solaris прошло модное мероприятие, приуроченное к эстонской премьере фильма в жанре инди — «Исчезновение моей матери». Ведущим вечера был Йоан Хинт.
По сюжету, некогда знаковая модель итальянской моды стремится вырваться из мира образов и навсегда исчезнуть из памяти своих поклонников, но уверенная решимость ее сына сделать документальный фильм о ней вызывает неожиданные эмоции и конфронтацию под пристальным взглядом видеокамеры.
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