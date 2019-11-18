Премьера уже в этот четверг! Смотри трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»

Персонажи из «Семейки Аддамс» появились почти 80 лет назад. Впервые их увидели читатели издания New Yorker, для которого рисовал художник-карикатурист Чарльз Аддамс. Он придумывал газетные комиксы, посмеиваясь над идеалами типичной американской семьи.

Его сатира оказалась настолько удачной, что в 1960-е персонажи, чьи характеристики намеренно подчеркивали черным юмором, стали героями телевизионного ситкома. Сценаристы добавили им сверхъестественные способности и жуткие интересы. После этого историю о родне, живущей в готическом особняке, перемещали в мультфильмы, полнометражное кино и вновь возвращали в сериалы.

Сюжет новой «Семейки Аддамс» не претерпел серьезных изменений. Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище — любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные?