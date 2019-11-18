Селин Дион дала отличный ответ на вопрос, мог ли бы Джек в фильме «Титаник» спастись вместе с Розой

Фанаты фильма считают, что на двери нашлось бы место для Джека, если бы Роза подвинулась.
Селин Дион стала всемирно известной после того, как ее песня My Heart Will Go On стала главным саундтреком к фильму 1997 года «Титаник». Трагическая лента закончилась гибелью главного персонажа, который остался замерзать в воде, отдав место на спасительном обломке двери своей возлюбленной.
Уже долгие годы зрителям не дает покоя этот момент в фильме: с верхнего ракурса видно, что на обломке могли бы разместиться два человека. То есть, в теории, Джек мог бы выжить, взгромоздившись на плывущую дверь рядом с Розой.
Недавно Селин стала гостьей шоу Джимми Фэллона. В ходе общения со звездой телеведущий достал распечатанный кадр упомянутого момента «Титаника» и спросил певицу, мог ли Джек выжить.
Если бы Роза немного подвинулась, совсем немного, влево или вправо, могла бы она спасти жизнь Джеку?
— спросил Селин Джимми.
Это сложный вопрос. Ну, во-первых, если внимательно посмотреть, видно, что Роза выглядит как мертвая или обмороженная. Она не совсем в сознании. Во-вторых, Джеку не нужно было приглашение, чтобы взобраться на дверь. «Давай, милый, запрыгивай, располагайся!» Наконец, этот парень находился в ледяной воде. Может, у него тело настолько замерзло, что не было сил выбраться из воды,
— рассудила Дион.