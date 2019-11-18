Селин Дион дала отличный ответ на вопрос, мог ли бы Джек в фильме «Титаник» спастись вместе с Розой

Это сложный вопрос. Ну, во-первых, если внимательно посмотреть, видно, что Роза выглядит как мертвая или обмороженная. Она не совсем в сознании. Во-вторых, Джеку не нужно было приглашение, чтобы взобраться на дверь. «Давай, милый, запрыгивай, располагайся!» Наконец, этот парень находился в ледяной воде. Может, у него тело настолько замерзло, что не было сил выбраться из воды,