Селин Дион дала отличный ответ на вопрос, мог ли бы Джек в фильме «Титаник» спастись вместе с Розой

Селин Дион стала всемирно известной после того, как ее песня My Heart Will Go On стала главным саундтреком к фильму 1997 года «Титаник». Трагическая лента закончилась гибелью главного персонажа, который остался замерзать в воде, отдав место на спасительном обломке двери своей возлюбленной.