Пн, 18.11.2019
  • Кинозал
  • Новости
  • В Британии погибла трагически актриса «Чисто английских убийств»

В Британии погибла трагически актриса «Чисто английских убийств»

ФОТО: Kuvatõmmis

Актриса Джейн Хейуорд погибла под колесами двухэтажного автобуса на 70-м году жизни, перепутав полосы движения, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

Хейуорд, известная ролью в сериале «Чисто английские убийства» "Убийства в Мидсомере"), попала под автобус в британском городе Рикмансуорт. Это произошло из-за того, что она не привыкла к левостороннему движению и при переходе дороги по привычке посмотрела налево, а не направо. Более того, по данным издания, Хейуорд переходила улицу на запрещающий сигнал светофора.

Посмертная экспертиза показала, что Хейуорд умерла от множественных травм.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ