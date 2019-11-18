В Британии погибла трагически актриса «Чисто английских убийств»

Актриса Джейн Хейуорд погибла под колесами двухэтажного автобуса на 70-м году жизни, перепутав полосы движения, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.
Хейуорд, известная ролью в сериале «Чисто английские убийства» "Убийства в Мидсомере"), попала под автобус в британском городе Рикмансуорт. Это произошло из-за того, что она не привыкла к левостороннему движению и при переходе дороги по привычке посмотрела налево, а не направо. Более того, по данным издания, Хейуорд переходила улицу на запрещающий сигнал светофора.
Посмертная экспертиза показала, что Хейуорд умерла от множественных травм.