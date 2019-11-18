Роберт Паттинсон объяснил, почему его нет в соцсетях

Британский актер Роберт Паттинсон, который сыграет Бэтмена в новом фильме, рассказал, почему не пользуется соцсетями. У актера нет страницы в Instagram, и этому есть причины.
В интервью New York Times актер на вопрос о соцсетях отшутился: "Я старый и скучный, а пресс у меня появляется только на две недели в году".
Отметим, что эксперты пророчат Роберту вторую волну суперпопулярности после роли Бэтмена, однако сам Роберт уверен, что поклонники Бэтмена будут намного сдержаннее, чем фанаты Эдварда Каллена.