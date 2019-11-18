Пн, 18.11.2019

Роберт Паттинсон объяснил, почему его нет в соцсетях

Actor Robert Pattinson poses at the Los Angeles County Museum of Art (LACMA) 2012 Art + Film Gala in Los Angeles, California October 27, 2012. REUTERS/Mario Anzuoni (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT)

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Британский актер Роберт Паттинсон, который сыграет Бэтмена в новом фильме, рассказал, почему не пользуется соцсетями. У актера нет страницы в Instagram, и этому есть причины.

В интервью New York Times актер на вопрос о соцсетях отшутился: "Я старый и скучный, а пресс у меня появляется только на две недели в году".

Отметим, что эксперты пророчат Роберту вторую волну суперпопулярности после роли Бэтмена, однако сам Роберт уверен, что поклонники Бэтмена будут намного сдержаннее, чем фанаты Эдварда Каллена.

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