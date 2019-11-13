«Ангелы Чарли»: чем удивит новый фильм современного зрителя

Сегодня, 13 ноября, по всей Эстонии в кинотеатрах Apollo Kino проходят специальные предпоказы фильма «Ангелы Чарли». Читайте подробности об актрисах, сыгравших «ангелов»!
Режиссер Элизабет Бэнкс встала у руля создания нового поколения «Ангелов Чарли». В продолжении знаменитой франшизы, трейлер которого уже есть в Сети, красоток-шпионок играют Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Сегодня.Lifestyle рассказывают, чем картина удивит зрителей.
По сюжету, девушки работают на международную разведывательную организацию, принадлежащую таинственному Чарльзу Таунсенду. Теперь по всему миру существуют группы «ангелов», куда входят самые умные, смелые и талантливые женщины.
Если в прошлых фильмах посредником между Чарли и девушками был некий Босли, то в новом фильме этого персонажа сыграют сразу несколько актеров. Это значит, что у каждой команды «ангелов» будет свой «Босли».
Авторы сценария: Элизабет Бэнкс, Эван Спилиотопулос и Дэвид Оберн.
«Ангелы Чарли» и «Босли» 21-го века
В этом фильме мы встречаемся с Еленой Хофлин (Наоми Скотт), блестящим ученым и инженером, которая создала Calisto – устойчивый источник энергии, аппарат, который способен превращать электрические волны в убийственный заряд. Когда ее начальство решает продать этот прибор, Елена предупреждает, что он может попасть в «плохие руки» и быть использован как смертельное оружие. Позже оказывается, что этими "плохими руками" и оказываются те, кто нанял женщину-ученого. Поэтому Елена обращается за помощь в агентство Таунсенда. «Ангелы Чарли» попытаются вернуть устройство, прежде чем случится нечто ужасное.
Шпионаж есть шпионаж. Поэтому фильм начинается как раз в разгар очередной миссии «ангелов» на гламурной террасе в Рио-де-Жанейро, где героиня Кристен Стюарт Сабина исполняет трюки в стиле Цирка дю Солей.
Сабина – вольная, свободолюбивая и немного дикая.
Думаю, если бы моя героиня была собакой, она была бы дворнягой в приюте, которая первой бросится закрывать тебя от пули. Я хотела привнести это легкомыслие в ее характер. В начале фильма Сабина кажется очень общительной, словно она дружит со всеми в этом мире. Но на самом деле она пытается найти свою команду. Сабина хочет завести очень близких друзей. Она нуждается в семье,
— отметила Стюарт.
Элизабет Бэнкс знала, что Кристен будет играть в новом фильме об «Ангелах Чарли» с самого начала:
Решение пригласить на роль Стюарт было неожиданностью для нее и для нас самих. Она совершенно отличается от всех «ангелов Чарли», которых вы могли видеть ранее. Стюарт моментально увлеклась проектом, ведь ее персонаж скорее исключение из правил. Обычно роли у Кристен более драматические. Кристен будет большим сюрпризом для зрителей. Не думаю, что люди знают, насколько она может быть смешной и забавной как героиня боевиков. Она надирает всем задницу, и делает это с широкой улыбкой на лице. Она – рок-н-ролл этого фильма, его сердце и душа.
Полной противоположностью героини Стюарт является Джейн Кано в исполнении Эллы Балинска.
Джейн – бывший агент внешней разведки Великобритании МИ-6, «ангел» с сердцем солдата.
Прямолинейная, решительная, нацеленная. Очень дисциплинирована, всегда выполняет свою работу,
– описала Балинска свою героиню.
Элла – одна из самых прагматичных людей, которых я когда-либо встречал. Она работала над трюками больше, чем кто-либо. А еще она такая милая и настоящая и очень хороший друг!
– отзывается Кристен Стюарт о своей коллеге.
Третий «ангел» – Елена, блестящий ученый и изобретатель, ее сыграла Наоми Скотт. Наоми известна зрителю по роли Жасмин в недавно вышедшем фильме об Аладдине.
Наоми – это идеальное сочетание ума и энтузиазма, она все время зажжена, будто искорка,
– сказала Элизабет Бэнкс.
Героиня Наоми Скотт Елена – воплощение потенциала, который каждая женщина несет в себе. Это ключевая тема в фильме.
Елена представляет тип девушки, которая, возможно, на первый взгляд, никогда не станет членом команды шпионок. Но идея в том, что любая из нас может быть «ангелом». Главное – оттачивать свои собственные навыки и быть лучшим в том, что у вас реально хорошо получается,
– объясняет Скотт.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!