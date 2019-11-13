«Ангелы Чарли»: чем удивит новый фильм современного зрителя

Режиссер Элизабет Бэнкс встала у руля создания нового поколения «Ангелов Чарли». В продолжении знаменитой франшизы, трейлер которого уже есть в Сети, красоток-шпионок играют Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Сегодня.Lifestyle рассказывают, чем картина удивит зрителей.

ФОТО: Jordan Strauss/AP

По сюжету, девушки работают на международную разведывательную организацию, принадлежащую таинственному Чарльзу Таунсенду. Теперь по всему миру существуют группы «ангелов», куда входят самые умные, смелые и талантливые женщины.

Если в прошлых фильмах посредником между Чарли и девушками был некий Босли, то в новом фильме этого персонажа сыграют сразу несколько актеров. Это значит, что у каждой команды «ангелов» будет свой «Босли».

Авторы сценария: Элизабет Бэнкс, Эван Спилиотопулос и Дэвид Оберн.

«Ангелы Чарли» и «Босли» 21-го века

В этом фильме мы встречаемся с Еленой Хофлин (Наоми Скотт), блестящим ученым и инженером, которая создала Calisto – устойчивый источник энергии, аппарат, который способен превращать электрические волны в убийственный заряд. Когда ее начальство решает продать этот прибор, Елена предупреждает, что он может попасть в «плохие руки» и быть использован как смертельное оружие. Позже оказывается, что этими "плохими руками" и оказываются те, кто нанял женщину-ученого. Поэтому Елена обращается за помощь в агентство Таунсенда. «Ангелы Чарли» попытаются вернуть устройство, прежде чем случится нечто ужасное.

Шпионаж есть шпионаж. Поэтому фильм начинается как раз в разгар очередной миссии «ангелов» на гламурной террасе в Рио-де-Жанейро, где героиня Кристен Стюарт Сабина исполняет трюки в стиле Цирка дю Солей.

Сабина – вольная, свободолюбивая и немного дикая.

Думаю, если бы моя героиня была собакой, она была бы дворнягой в приюте, которая первой бросится закрывать тебя от пули. Я хотела привнести это легкомыслие в ее характер. В начале фильма Сабина кажется очень общительной, словно она дружит со всеми в этом мире. Но на самом деле она пытается найти свою команду. Сабина хочет завести очень близких друзей. Она нуждается в семье,

— отметила Стюарт.

ФОТО: NADJA KLIER/Image supplied by Capital Pictures

Элизабет Бэнкс знала, что Кристен будет играть в новом фильме об «Ангелах Чарли» с самого начала:

Решение пригласить на роль Стюарт было неожиданностью для нее и для нас самих. Она совершенно отличается от всех «ангелов Чарли», которых вы могли видеть ранее. Стюарт моментально увлеклась проектом, ведь ее персонаж скорее исключение из правил. Обычно роли у Кристен более драматические. Кристен будет большим сюрпризом для зрителей. Не думаю, что люди знают, насколько она может быть смешной и забавной как героиня боевиков. Она надирает всем задницу, и делает это с широкой улыбкой на лице. Она – рок-н-ролл этого фильма, его сердце и душа.

Полной противоположностью героини Стюарт является Джейн Кано в исполнении Эллы Балинска.

Элла Балинска ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Джейн – бывший агент внешней разведки Великобритании МИ-6, «ангел» с сердцем солдата.

Прямолинейная, решительная, нацеленная. Очень дисциплинирована, всегда выполняет свою работу,

– описала Балинска свою героиню.

Элла – одна из самых прагматичных людей, которых я когда-либо встречал. Она работала над трюками больше, чем кто-либо. А еще она такая милая и настоящая и очень хороший друг!

– отзывается Кристен Стюарт о своей коллеге.

Третий «ангел» – Елена, блестящий ученый и изобретатель, ее сыграла Наоми Скотт. Наоми известна зрителю по роли Жасмин в недавно вышедшем фильме об Аладдине.

Наоми – это идеальное сочетание ума и энтузиазма, она все время зажжена, будто искорка,

– сказала Элизабет Бэнкс.

Наоми Скотт ФОТО: Chiabella James/Image supplied by Capital Pictures

Героиня Наоми Скотт Елена – воплощение потенциала, который каждая женщина несет в себе. Это ключевая тема в фильме.

Елена представляет тип девушки, которая, возможно, на первый взгляд, никогда не станет членом команды шпионок. Но идея в том, что любая из нас может быть «ангелом». Главное – оттачивать свои собственные навыки и быть лучшим в том, что у вас реально хорошо получается,

– объясняет Скотт.