Звезду «Дневников вампира» Нину Добрев срочно госпитализировали

Сначала Джулианна опубликовала в Instagram-stories свою фотографию.

Ну, это моя воскресная ночь в отделении неотложной помощи. Угадайте, с кем? Слава богу, я пошла ее проведать,

— подписала снимок Хаф.

Несколько часов спустя подруга поделилась еще одним фото. На этот раз она сфотографировала свои ноги на койке Добрев, укутанные одеялом.

По крайней мере, они умеют делиться. У меня ноги замерзли,

— написала Джулианна.

Через несколько часов Хаф показала, с кем она провела эту ночь. Этим человеком оказалась Нина. Джулианна сделала селфи с подругой, которая лежала в кислородной маске на своей койке. Она отметила, что многие подписчики догадались, кто стал главным героем ее репортажа из больницы. Причину госпитализации Хаф оглашать не стала, но источник сообщил E!News, что сейчас с актрисой все в порядке.

Никто не удивляется тому, что Джулианна спешит на помощь Добрев. Ранее подруги говорили о крепкой связи между ними. Они чувствуют, будто знакомы всю жизнь, и им очень комфортно проводить время вместе.