В современном мире столько говорят об успехе... В кинотеатрах покажут ленту «Фред Юсси. Красота бытия»

Фред Юсси – философ-натуралист, который, стоя на перекрёстке между природой и культурой, глубоко чувствует основополагающие вопросы бытия человека.
В современном мире столько говорят об успехе и том, как надрываются на работе. Этот фильм о том, как плодотворно ничего не делать. О восхвалении лености и праздности. Гимн размеренной жизни. Проходя по тайным природным тропам, часами рассматривая странствующие тучи и погружаясь в сладкие объятия дыма от костра, от нас отдалится городской шум и экономический рост. Как рассуждает философ-натуралист Фред Юсси: иногда надо быть ленивым и грешным, оставаясь наедине с собой.
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