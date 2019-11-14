Для этой роли Кристиан Бейл похудел на 18 килограммов: смотри трейлер «Ford против Ferrari»
Кристиан Бейл ради роли британского гонщина Кена Майлза в фильме «Ford против Ferrari» за несколько месяцев похудел на 18 килограммов, сообщает Variety.
Мне нужно было поместиться в машине. Гоночный автомобиль сделан не для комфорта, он очень твердый. Я с трудом в него забирался,
— рассказал актер.
Говоря о своем персонаже, имя которого посмертно увековечили в Зале славы автоспорта Америки в 2001 году, Бейл подчеркнул, что ему было легко вжиться в эту роль.
Он был парнем, который действительно наслаждался жизнью и любил то, что делал. Майлз презирал чиновников, которые приходили и портили все веселье своими требованиями и нормативами. Он считал, что им попросту не место в гонках,
— отметил он.
Сюжет повествует о группе американских инженеров и дизайнеров. В 1960-х под руководством конструктора Кэрролла Шелби и при поддержке британского гонщика Кена Майлса они должны были с нуля сделать абсолютно новый спорткар, способный опередить Феррари — непобедимого чемпиона 24-часовой гонки на выносливость Ле-Ман.
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