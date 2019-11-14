Уже сегодня в кино! Смотри крутой трейлер «Ангелов Чарли» со звездой «Аладдина»

Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска сыграли главные роли в фильме Элизабет Бэнкс о новом поколении Ангелов, работающих на загадочного Чарльза Таунсенда. Ангелы Чарли всегда обеспечивали безопасность и занимались расследованиями для частных клиентов, и вот теперь агентство Таунсенда вышло на международный уровень благодаря самым умным, бесстрашным и лучше всех подготовленным женщинам на свете – командам Ангелов под руководством Босли, выполняющим самые сложные в мире задания. Когда молодой инженер-системотехник сообщает об опасной технологии, эти Ангелы вступают в действие, рискуя своими жизнями, чтобы защитить всех нас.