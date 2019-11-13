ТОП-4 киноляпов и импровизаций, которые сделали фильм значительно лучше!

1. «Темный рыцарь»

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Эта сцена была одной из самых сложных, так как в этот момент должно было взорваться настоящее здание, но возникла проблема. Во время детонации произошла непредвиденная ситуация, взрыва не произошло, но Хит Леджер не вышел из образа и «нервно» начал нажимать на кнопку. И это сработало! Следите за его реакцией.

2. «Первый мститель»

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Помните сцену, когда Капитану Америка сделали идеальное тело? В этой сцене Хейли Этвелл легонечко дотронулась до тела Криса, но суть в том, что этого не было в сценарии. Хейли просто понравилось его тело, и она не смогла удержаться.

3. «Стражи Галактики»

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Помните момент в этом фильме, когда Крис Пратт не смог удержать сферу, когда показывал её? Все мы подумали, что так и должно было быть, так как этот персонаж изначально не очень серьезный и порой неуклюжий. Крис, показывая сферу, на самом деле случайно её выронил, чем создал одну из самых запоминающихся сцен фильма.

4. «Как стать принцессой»

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