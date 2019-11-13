ТОП-10 невероятных фактов, которые вы не знали о Кристофере Нолане и его фильмах

4. НА НЕЛИНЕЙНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ НОЛАНА ВДОХНОВИЛО ТЕЛЕВИДЕНИЕ … И ДОСТАВКА ПИЦЦЫ

Кристофер Нолан перенес нелинейное повествование на абсолютно новый уровень, когда в 2000 году снял фильм «Помни». И если внимательно присмотреться к его фильмам, то частичка этого эффекта присутствует в каждой его работе, это уже стало традицией.

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Но у режиссера есть достаточно интересная теория, почему нелинейное повествование стало исчезать из кино. Нолан считает, что когда фильмы начали транслироваться по телевидению, то истории стали снимать в логическом порядке, чтоб человек мог спокойно отвлечься, чтоб открыть дверь доставщику пиццы и вернуться, ничего не пропустив. Конечно, за последнее десятилетие всё сильно изменилось с появление кнопки DVR, которая просто ставить на паузу. Но теория Нолана весьма интересна.

5. У НОЛАНА ЕСТЬ СВОЙ ТАЛИСМАН НА УДАЧУ — МАЙКЛ КЕЙН

Майкл Кейн работал с Кристофером Ноланом в его последних шести фильмах. Он сыграл дворецкого в трилогии «Тёмный рыцарь», а также отметился в драмах «Престиж» и «Начало», и научно-фантастическом эпосе «Интерстеллар».

ФОТО: Photo ITAR-TASS / ITAR-TASS

В одном из интервью Нолан рассказал, что он просто поражен готовностью Кейна сыграть кого угодно и когда угодно, без долгой подготовки и вхождения в образ. Режиссер считает, что именно у Майкла многим надо поучиться актерскому мастерству. Кейну очень нравится работать с Ноланом: «У нас отличные отношения. Ведь за эти шесть фильмов у нас появилась общая история. Крис Нолан - гений, удивляюсь, что у него до сих пор нет «Оскара».

6. НОЛАН СМОТРИТ НА КАЖДЫЙ СВОЙ ФИЛЬМ, КАК НА ПОСЛЕДНИЙ

Если повезет, то Кристофер Нолан станет одним из тех режиссеров, которые будут снимать до тех пока смогут это физически выдержать. Но сам Нолан в каждый свой проект входит с другим настроем. В то время как он постоянно генерирует новые идеи и придумывает новые углы видения разных вещей, Нолан очень боится, что новая идея станет последней, которая родится в его голове. Сам режиссер описал этот опыт так: «Представьте, что едите вкуснейший ужин, а вас вдруг спрашивают, что вы планируете съесть на завтрак». Каждый свой проект он старается сделать настолько всепоглощающим насколько это возможно, поэтому полностью концентрируется на настоящей работе.

7. НОЛАН БЫ НЕ СНЯЛ ТРИЛОГИЮ О БЭТМЕНЕ, НЕ БУДЬ У НЕГО ТАК МНОГО ВРЕМЕНИ

Кристоферу Нолану удалось создать одну из лучших супергеройских трилогий. Но всё это не было бы возможным, если бы режиссеру не разрешили делать перерывы в несколько лет между сиквелами, чтоб он мог заниматься и другими проектами. Идея создания полноценной трилогии о Бэтмене обсуждаласьКристофером Ноланом и Дэвидом Гойвром (соавтор сценария) во время работы над фильмом «Бэтмен: Начало».

ФОТО: Photo ITAR-TASS / ITAR-TASS