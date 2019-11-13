ТОП-8: звезды Голливуда, имеющие русские корни
Мы привыкли смотреть на Голливуд и его небожителей, как на другую планету. Американская мечта, ребята и девчушки из какого-нибудь Техаса, которые добились всемирной славы и теперь ходят по красным дорожкам и создают блокбастеры.
Но если копнуть биографии многих из наших кумиров, окажется, что они имеют русские корни.
ЛЕОНАРДО ДИКАПРИО
Сразу ведь и не подумаешь: родился в Лос-Анджелесе, фамилия итальянская, потому что у отца итальянские и немецкие корни. А вот мать, Ирмелин Инденбиркен, родилась в семье Вильгельма Инденбиркена и Елены Степановны Смирновой, русской эмигрантки.
Более того, ДиКаприо говорит, что у него не только бабушка, но и дедушка русский, хотя не уточняет, какой именно. Зато это дает ДиКаприо основания считать себя наполовину русским, над чем он с удовольствием шутит. По-русски он не говорит.
КЁРК ДУГЛАС / МАЙКЛ ДУГЛАС
Отца Кёрка Дугласа звали Даниелович-Демский, и он был дезертиром. Убежал из России накануне Русско-Японской войны, чтобы не идти на фронт.
Сын эмигранта решил, что с такой фамилией карьеру сделать будет трудновато, и стал просто Дугласом. И Майкл тоже унаследовал эту американизированную версию фамилии.
ДЭВИД ДУХОВНЫ
Дед актёра, Мойше Духовный, уехал из Бердичева в 1918-м году. В США он работал журналистом в еврейской газете.
Его сын Амрам всегда произносил свою фамилию как «Дуковны», чтобы было проще. Дэвид вернул «д» и всегда подчёркивает, насколько для него важно принадлежать к нашей культуре.
СТИВЕН СПИЛБЕРГ
В семье Стивена Спилберга всегда звучали два языка: идиш и русский. Шмуэл Шпильберг и Ривка Чечик, дедушка и бабушка по отцовской линии, эмигрировали в Америку из Каменца-Подольского в 1906 году.
Файвл Познер эмигрировал из Одессы, а его жена Дженни Фридман родилась уже в США, но тоже в семье русских эмигрантов. Поэтому Спилберг - русский «по всем фронтам». Дополнительного шарма Спилбергу добавляет то, что муж его сестры Сьюзан — дальний родственник Бориса Пастернака.
МИЛЛА ЙОВОВИЧ
Милица Богдановна Йовович родилась в Киеве. Отец - врач из Черногории. Мать - Галина Логинова, советская актриса.
Жили в Днепропетровске, Милица ходила в садик. В 1980-м году они все вместе переехали сначала в Англию, а потом в США.
НАТАЛИ ПОРТМАН
Нета-Ли Хершлаг. Родилась в Иерусалиме в семье Авнера Хершлага и Шелли Стивенс, причём Стивенс - фамилия изменённая.
Настоящая должна была быть Эдельштейн, предки актрисы эмигрировали из России в США, а много лет спустя юная Шелли Стивенс встретила Авнера и со временем решила перебраться к нему в Израиль. Впрочем, спустя несколько лет они переехали в США и остались там.
АНТОН ЕЛЬЧИН
Родился в Ленинграде. Виктор Аркадьевич Ельчин и Ирина Григорьевна Корина были профессиональными фигуристами в парном катании. Когда Антону исполнилось полгода, они уехали в США.
Примечательно, что когда Антон Ельчин и Милла Йовович вместе снимались в фильме «Цимбелин», они несколько раз пытались поговорить по-русски. У них ничего не получилось: оказалось, Ельчин родного языке не знал вовсе.
ХЕЛЕН МИРРЕН
Елена Лидия Васильевна Миронова родилась в Лондоне. Пётр Васильевич Миронов, её дед, переехал в Великобританию, чтобы не жить в Советской России: он был монархистом.
Его сын Василий сменил имя на Бэзил Миррен, как только отец умер. Заодно он поменял имя и дочери. Но о своих русских корнях она не забыла, даже встречалась с родственниками в 2010-м году в Москве.