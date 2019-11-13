Если верить статистике, всего 2% населения Земли обладают натуральным рыжим цветом волос. Тем не менее, Голливуд довольно богат на рыжеволосых бестий... Крашенные или натуральные - не имеет никакого значения, ведь на экранах мы зачастую узнаем их прежде всего по этому манящему цвету волос. Представляем ТОП-15 рыжих бестий по версии Kinozal!

8. Эмма Уотсон

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7. Айла Фишер

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6. Эван Рейчел Вуд

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5. Брайс Даллас Ховард

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4. Эми Адамс

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3. Николь Кидман

ФОТО: DDNY/Broadimage / DDNY/Broadimage

2. Джулианна Мур

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1. Джессика Честейн

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