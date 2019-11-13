Невероятный полет на воздушном шаре: вышел трейлер приключенческой картины «Аэронавты»

Сюжет картины расскажео о том, как в 1862 году пилот воздушного шара Амелия Рен (Джонс) и пионер-метеоролог Джеймс Глэйшер отправились в небо, чтобы установить новый рекорд высоты. Во время путешествия они столкнулись со многими испытаниями, потребовавшими от смельчаков бороться за свою жизнь.