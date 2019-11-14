Вырезанная сцена из «Мстители: Финал»: Встреча Тони Старка с дочкой в камне души

Речь идет о сцене, в которой Тони Старк, уничтоживший Таноса и его армию с помощью Камней Бесконечности, переносится в перевалочный пункт Камня души, где его ждет будущая версия его дочери Морган (Кэтрин Лэнгфорд).

tony’s face through the whole thing DID THEY WANT ME TO CRY pic.twitter.com/LUVuVj8Szk — 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐚𝐡 (@solarspidey) November 12, 2019

Братья Руссо изначально планировали включить сцену воссоединения в «Финал», но в итоге поняли, что она не работает: зрители на тест-просмотрах начали путаться, а должного эмоционального отклика достигнуть не удалось. В конечном счете режиссеры решили от нее отказаться.