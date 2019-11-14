Чт, 14.11.2019
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Вырезанная сцена из «Мстители: Финал»: Встреча Тони Старка с дочкой в камне души

Avengers: Endgame (2019)

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Благодаря стриминг-платформе Disney+ в сети появился фрагмент блокбастера «Мстители: Финал», вырезанный из финальной версии.

Речь идет о сцене, в которой Тони Старк, уничтоживший Таноса и его армию с помощью Камней Бесконечности, переносится в перевалочный пункт Камня души, где его ждет будущая версия его дочери Морган (Кэтрин Лэнгфорд).

Братья Руссо изначально планировали включить сцену воссоединения в «Финал», но в итоге поняли, что она не работает: зрители на тест-просмотрах начали путаться, а должного эмоционального отклика достигнуть не удалось. В конечном счете режиссеры решили от нее отказаться.

В сети также нашелся короткий ролик о съемках сцены похорон Тони Старка, где практически все актеры франшизы собрались в одном месте.

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