Вупи Голдберг – 64: ТОП-5 фильмов с несравненной актрисой

Известная голливудская актриса Вупи Голдберг, которая сделала откровенное признание, 13 ноября празднует свой день рождения. Актрисе исполнилось 64 года, передает Сегодня.Lifestyle.

ФОТО: Achim Aaron Harding/Afp

За свою актерскую карьеру Вупи Голдберг удостоилась почти всех престижных наград.

Цветы лиловые полей, 1986

Фильм называли афроамериканским аналогом "Унесенных ветром". Вупи Голдберг за роль была отмечена наградой "Золотой глобус" и номинацией на "Оскар". Действие фильма происходит в начале XX века в небольшом городке в штате Джорджия, где еще сильны вековые традиции прежнего уклада южных штатов. В центре картины — жизнь героини Силии, чье стремление найти себя в мире, закрытом для нее, превращается в триумф жестокости, которую преодолела любовь, и боли, которую затмила радость.

Привидение, 1991

Вупи Голдберг получила награды "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за роль второго плана – экстрасенса Оды Мэй Браун. По сюжету, счастливая парочка возвращается домой после вечера в театре. На темной аллее на них нападает грабитель… Защищаясь, Сэм погибает. Теперь он только призрак, но все еще может помочь своей возлюбленной! Сэм-привидение узнает, что его смерть не была случайной, а над Молли нависла смертельная опасность! Но для Молли он теперь "человек-невидимка", которого она не видит и не слышит.

Действуй, сестра, 1993

По сюжету, не слишком удачливая певица Делорис — любовница владельца казино Винца — не подозревает, что ее избранник не только бизнесмен, но и гангстер, хорошо известный в криминальных кругах. Она понимает это слишком поздно — когда становится свидетелем его преступления. Полиция прячет Делорис от преследователей в таком месте, где ее никогда не станут искать — в монастыре, к несчастью для нее, не мужском.

Джек-попрыгун, 1986

Действие картины происходит в начале 1980-х в Нью-Йорке. Сотрудник банка Терри Дуллитл (Вупи Голдберг), помимо трансферов, от скуки шарит по банковской сети и натыкается на призыв о помощи от британского секретного агента, назвавшего себя Джек-попрыгун. Она случайно оказывается единственным человеком, который может его спасти от преследования КГБ, и агент доверяет ей свой пароль. Действуя по указанию Джека, Терри посещает британское посольство и затем квартиру Джека. Терри, пытающуюся выйти на контакты Джека, преследуют представители восточноевропейских спецслужб.

Рыцарь Камелота, 1998

Современная ученая, доктор физики Вивьен Морган (Вупи Голдберг) случайно попадает в прошлое, в эпоху короля Артура, и оказывается пленницей сэра Саграмура, который ведет ее на суд короля Артура. В суде, кроме рыцарей Круглого стола, принимают участие королева Гвиневра и волшебник Мерлин. Вивьен удается убедить короля Артура, что она может быть полезна ему, и король оставляет Вивьен при дворе.