HBO хочет снять продолжение сериала «Друзья»

Стриминговий сервис HBO Max в данный момент ведет переговоры со сценаристами популярного ситкома «Друзья» и всеми исполнителями главных ролей о съемках специального эпизода. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники. Хотя ранее сообщалось, что продолжения сериала не будет.

По данным источников издания, сделка еще не завершена, но в ней будут принимать участие все актеры и создатели. В переговорах участвуют сценаристы Дэвид Крейн и Марта Кауфман, все шестеро главных актеров – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лайза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швимер, а также создатели комедии NBC с Warner Bros.TV.

Отметим, что стриминговий HBO Max принадлежит компании WarnerMedia. Его планируют запустить в 2020 году. Предполагается, что HBO Max будет обладать эксклюзивными правами на трансляцию «Друзей».