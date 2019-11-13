Ср, 13.11.2019
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«Черная Вдова»: появился постер, раскрывший дату премьеры фильма

Avengers: Endgame (2019)

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Студии Disney и Marvel планируют выпускать в год по три-четыре фильма в рамках своей киновселенной. «Черная вдова» – выйдет в кинотеатрах уже этой весной. Теперь появился официальный взгляд на ленту.

Scarlett Johansson

ФОТО: Dennis Van Tine/imago/Future Image

Красно-черный плакат демонстрирует один из костюмов Наташи, который появится в ленте. На постере героиню окружают: Красный страж (Дэвид Харбор) и Елена Белова (Флоренс Пью).

Режиссером картины станет Кейт Шартланд.

ФОТО: twitter

Напомним, фильм «Черная Вдова» выйдет на экраны в мае 2020 года. Ранее предполагалось, что фильм о Наташе Романовой зрителям покажут не ранее 2021 года.

Отметим, что персонаж Скарлетт Йоханссон трагично погибла в фильме «Мстители: Финал». Таким образом, события, которые нам покажут в предстоящем фильме, станут приквелом.

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