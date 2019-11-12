Финальный трейлер «Мандалорца»: непобедимый охотник за головами

Студия Disney решила еще раз напомнить, что 12 ноября начнет работу новый стрим-сервис Disney+, на котором выйдет один из самых ожидаемых сериалов года — «Мандалорец» Джона Фавро. Свежий ролик — демонстрация боевых способностей главного героя в исполнении Педро Паскаля, в одиночку разбирающегося с несколькими противниками, прежде чем заморозить их карбоните.