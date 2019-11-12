Вт, 12.11.2019

Финальный трейлер «Мандалорца»: непобедимый охотник за головами

The Mandalorian (2019 - )

ФОТО: Lucasfilm Ltd./Image supplied by Capital Pictures

Студия Disney решила еще раз напомнить, что 12 ноября начнет работу новый стрим-сервис Disney+, на котором выйдет один из самых ожидаемых сериалов года — «Мандалорец» Джона Фавро. Свежий ролик — демонстрация боевых способностей главного героя в исполнении Педро Паскаля, в одиночку разбирающегося с несколькими противниками, прежде чем заморозить их карбоните.

ФОТО: Francois Duhamel/AP

События «Мандалорца» разворачиваются после падения Галактической империи в финале «Возвращения джедая», но до появления Первого Ордена, с которым зрители познакомились в «Пробуждении силы». В центре сюжета — одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

ФОТО: Melinda Sue Gordon/AP

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