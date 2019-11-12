Уже скоро: завершились съемки девятого «Форсажа»

«Официально закончили съемки „Форсажа 9“, — написал Лин. — Это самый амбициозный фильм серии, и я навечно признателен нашим невероятным съемочным командам из Лондона, Эдинбурга, Тбилиси (Грузия), Пхукета и Краби (Таиланд) и Лос-Анджелеса».

Сюжет «Форсажа 9» не раскрывается. В продолжении вернутся знакомые герои Вина Дизеля, Натали Эммануэль, Мишель Родригес, Хелен Миррен, Джорданы Брюстер, Тайриза Гибсона, Лудакриса и злодейка в исполнении Шарлиз Терон. Вместе с ними на экране появятся новые персонажи в исполнении Майкла Рукера, Джона Сины и Анны Савай.