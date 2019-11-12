Крис Эванс рассказал о возможном возвращении к роли Капитана Америка

«Никогда не зарекайся. Я обожаю этого персонажа. Не знаю», — ответил Эванс на вопрос Йоханссон.

«Это не окончательное „нет“, но я и не тороплюсь говорить „да“, — уточнил актер. — Я сейчас занят другими делами. Мне кажется, историю Кэпа было чрезвычайно сложно безупречно выполнить от начала до конца, и, думаю, они провели отличную работу, чтобы закончить его путешествие».

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«К ней нельзя возвращаться только из-за денег, — продолжает Эванс. — Только не для того, чтобы порадовать зрителя. Что мы еще раскрываем? Что добавляем к истории? Должно много чего совпасть».

Йоханссон согласна, что история Стива Роджерса получила достойное завершение в «Финале»: персонаж вернулся в прошлое, где остался вместе со своей возлюбленной Пегги Картер.

«Это была прекрасная катарсическая концовка, и я была в восторге, что это произошло со Стивом. Думаю, он заслужил. В этом было его счастье», — считает Йоханссон.

В итоге Эванс признал, что его возвращение к роли Капитана Америка только испортило бы идеальное завершение истории персонажа. Актер уверен: лучше все оставить как есть и ничего не менять.