Вт, 12.11.2019
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Крис Эванс рассказал о возможном возвращении к роли Капитана Америка

Avengers: Endgame (2019)

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс приняли участие в записи нового выпуска передачи Variety «Актеры с актерами», где обсудили свои карьеры после «Мстители: Финал». Йоханссон, которая в 2020 году вновь сыграет Черную Вдову в сольном фильме, спросила Эванса, готов ли он вернуться к роли Капитана Америка. Актер признался, что был бы рад, но только если этого потребует история персонажа, передает Кинопоиск.

«Никогда не зарекайся. Я обожаю этого персонажа. Не знаю», — ответил Эванс на вопрос Йоханссон.

«Это не окончательное „нет“, но я и не тороплюсь говорить „да“, — уточнил актер. — Я сейчас занят другими делами. Мне кажется, историю Кэпа было чрезвычайно сложно безупречно выполнить от начала до конца, и, думаю, они провели отличную работу, чтобы закончить его путешествие».

ФОТО: /AP

«К ней нельзя возвращаться только из-за денег, — продолжает Эванс. — Только не для того, чтобы порадовать зрителя. Что мы еще раскрываем? Что добавляем к истории? Должно много чего совпасть».

Йоханссон согласна, что история Стива Роджерса получила достойное завершение в «Финале»: персонаж вернулся в прошлое, где остался вместе со своей возлюбленной Пегги Картер.

«Это была прекрасная катарсическая концовка, и я была в восторге, что это произошло со Стивом. Думаю, он заслужил. В этом было его счастье», — считает Йоханссон.

В итоге Эванс признал, что его возвращение к роли Капитана Америка только испортило бы идеальное завершение истории персонажа. Актер уверен: лучше все оставить как есть и ничего не менять.

28 ноября зрители увидят Эванса в детективе Райана Джонсона «Достать ножи». 6 декабря на Netflix выйдет драма «Брачная история», в которой Йоханссон снялась вместе с Адамом Драйвером.

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