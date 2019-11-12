Трейлер фильма «Соник в кино»: обновленная версия скоростного ежа

В фильме «Соник в кино» главный герой — наглый и вздорный ежик, который не привык считаться с чужим мнением и обращать внимание на законы. Однажды все меняется: он переносится в мир обычных людей, где вместе с офицером полиции Томом Вазовски должен остановить безумного ученого доктора Роботника, мечтающего захватить весь мир с помощью энергии Соника.