Клоуны продолжают наступать: смотри впечатляющий триллер ужастика «Они»

Кстати, в прошлом году в прокат вышел схожий по общей задумке фильм «Хэллфест», где тинейджеры также столкнулись с неожиданными приключениями на фестивале страха. Однако настроения у данных лент разнятся: если лента Грегори Плотника была молодежным ужастиком с классическим юмором, то фильм «Они», судя по трейлеру, является действительно жутким хоррором, где с героями расправляются с особой жестокостью.

Традиции празднования в ночь на Хеллоуин не вызывают у группы студентов колледжа особого интереса. Им нужно что-то такое, что заставило бы леденеть в жилах кровь, сводить с ума, приковывать внимание и дрожать от страха. Идея посещения дома экстремальных ощущений показалась всем более интересной, чем обычная тусовка в ночном клубе. Не тратя времени зря, шестеро молодых людей отправляются за город на территорию заброшенной фабрики, где собираются «повеселиться от души»...

Одинокое здание в отдаленном местечке, полное лабиринтов, живых пауков, жутких звуков, комнат с мрачным освещением и мебелью – именно то, что надо! У дверей их встречает страшный человек в маске клоуна и, собрав мобильные телефоны, провожает в дом. Веселье продолжается до тех пор, пока на их глазах не происходит леденящая душу картина – переодетая ведьма до смерти замучивает дико визжащую девушку... Группу настроившихся повеселиться студентов такой поступок приводит в ужас.

Напряжение начинает расти, когда молодых людей начинают преследовать люди в масках, целью которых является воплощение в жизнь всех, когда-либо увиденных в фильмах ужаса, самых жестоких сцен. В живых не должен остаться никто!

В эту долгую, жуткую ночь друзьям предстоим заглянуть в глаза смерти не один раз. Люди с маниакальными наклонностями под прикрытием масок дьявола, привидений, клоунов, зомби будут наслаждаться организованным ими безумным шоу.

Понравится всем, кто оценил фильмы «Пила», Ночь живых мертвецов» и «Хостел». Однако не бойтесь... Вы увидите множество новых, творческих способов по избавлению от своих жертв в темную ночь Хеллоуина...