Не оправдалось: перезагрузку «Беверли-Хиллз, 90210» закрывают после первого сезона

Мы гордимся, что нам удалось отдать должное одному из самых популярных проектов в истории телеканала – "Беверли-Хиллз, 90210". Для нас было честью воссоединить актерский состав оригинального сериала в таком необычном проекте. Мы бы хотели выразить глубокую благодарность Брайану Остину Грину, Габриэлль Картерис, Йену Зирингу, Джейсону Пристли, Шенннен Догерти, Дженни Гарт и Тори Спеллинг, которые вместе со всей командой Fox и CBS Television Studios вложили свои сердца и души в этот полный ностальгии перезапуск,