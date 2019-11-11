Не оправдалось: перезагрузку «Беверли-Хиллз, 90210» закрывают после первого сезона

Первый сезон обновленного "Беверли-Хиллз, 90210" получил слишком низкие рейтинги.
Перезапуск легендарного сериала "Беверли-Хиллз, 90210", премьера которого состоялась в августе 2019 года, не оправдал ожиданий его создателей, а зрителей не особо заинтересовало возвращение любимых актеров на телеэкраны. Поэтому снимать новые эпизоды не будут. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Мы гордимся, что нам удалось отдать должное одному из самых популярных проектов в истории телеканала – "Беверли-Хиллз, 90210". Для нас было честью воссоединить актерский состав оригинального сериала в таком необычном проекте. Мы бы хотели выразить глубокую благодарность Брайану Остину Грину, Габриэлль Картерис, Йену Зирингу, Джейсону Пристли, Шенннен Догерти, Дженни Гарт и Тори Спеллинг, которые вместе со всей командой Fox и CBS Television Studios вложили свои сердца и души в этот полный ностальгии перезапуск,
– отметили в официальном заявлении представители Fox.
В то же время в СМИ узнали, что голливудские актеры, сыгравшие главные роли в сериале, ожидали его продолжение. Многие из них уже давно не выходили на съемочную площадку, потому роли в "Беверли-Хиллз, 90210" стали их возвращением на большой экран.