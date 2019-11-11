Скончался известный российский режиссер

Роман Хрущ родился в Харькове, окончил ВГИК, в 1994 году стал членом Союза кинематографистов России. Режиссер снял такие фильмы, как «Черный баран», «Печорин» и ленту «Фарт» с Евгением Цыгановым в главной роли. Помимо этого, он выступил сценаристом картины и одноименного сериала «Танкер Танго» Бахтиера Худойназарова.