Скандальный фильм с Асмус и Петровым пошел в ТОП-7 самых кассовых фильмов в Эстонии
Узнай, какие фильмы лидировали в прокате на минувших выходных!
1. Терминатор: Темные судьбы (2 неделя // 5656 зрителей // 45 552,50€)
2. Джокер (6 неделя // 3045 зрителей // 22 694,93€)
3. Эверест (6 неделя // 2761 зрителей // 16 589,24€)
4. Малефисента: Владычица тьмы ( 4 неделя // 2713 зрителей // 18 573,88€)
5. Доктор сон (1 неделя // 2504 зрителей // 17 598,44€)
6. Midway (1 неделя // 2346 зрителей // 16 923,01€)
7. Текст (2 неделя // 2060 зрителей // 15 527,68€)