Вт, 12.11.2019

Скандальный фильм с Асмус и Петровым пошел в ТОП-7 самых кассовых фильмов в Эстонии
Что еще смотрели в кинотеатрах на минувшей неделе?

Текст (2019)

ФОТО: promo

Узнай, какие фильмы лидировали в прокате на минувших выходных!

1. Терминатор: Темные судьбы (2 неделя // 5656 зрителей  // 45 552,50€)

2. Джокер (6 неделя // 3045 зрителей  // 22 694,93€)

3. Эверест (6 неделя // 2761 зрителей  // 16 589,24€)

4. Малефисента: Владычица тьмы ( 4 неделя // 2713 зрителей  // 18 573,88€)

5. Доктор сон (1 неделя // 2504 зрителей  // 17 598,44€)

6. Midway (1 неделя // 2346 зрителей  // 16 923,01€)

7. Текст (2 неделя // 2060 зрителей  // 15 527,68€)

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