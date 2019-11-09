Финал «Нет времени умирать» засекретят: подробности нового фильма о Джеймсе Бонде

Как сообщает Mirror со ссылкой на инсайдеров, это было сделано, чтобы избежать утечки информации, и никто из актеров, включая исполнителя главной роли Дэниэла Крэйга, не знает, какой из них настоящий. Единственный человек, который знает правду, - режиссер фильма Кэри Фукунага.

InterMedia напоминает, что работа над новой частью «бондианы» шла нелегко. Сначала у проекта несколько раз сменились сценаристы и режиссеры, затем Крэйг получил травму ноги (и съемки пришлось отложить), потом на съемочной площадке на Ямайке произошел взрыв пиротехники с пострадавшими и, наконец, уже в Оксфордшире пришлось эвакуировать людей после сообщения об угрозе теракта.