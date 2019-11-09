Мартин Скорсезе объяснил, почему отказался снимать «Джокера»

С момента первого анонса «Джокера» Мартина Скорсезе прочили в продюсеры фильма, хотя в итоге маэстро так и не поработал над проектом. Теперь же выяснилось, что Скорсезе долгое время присматривался к картине и даже собирался занять режиссёрское кресло, передает film.pro.
В интервью Би-би-си Скорсезе признался, что он следил за проектом на протяжении четырёх лет, но в итоге решил отказаться как от должности постановщика «Джокера», так и продюсера по личным причинам.
Мартин Скорсезе:
Я прекрасно знаю этот фильм и режиссёра Тодда Филлипса. Продюсировала картину моя коллега Эмма Тиллинджер Коскофф. Я очень много думал о «Джокере» в течение последних четырёх лет и решил, что у меня нет времени для него. Произошло это исключительно по личным причинам. Но я прекрасно знаю сценарий. В нём есть настоящая мощь и Хоакин. Это выдающаяся работа.