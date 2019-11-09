Мартин Скорсезе объяснил, почему отказался снимать «Джокера»

Я прекрасно знаю этот фильм и режиссёра Тодда Филлипса. Продюсировала картину моя коллега Эмма Тиллинджер Коскофф. Я очень много думал о «Джокере» в течение последних четырёх лет и решил, что у меня нет времени для него. Произошло это исключительно по личным причинам. Но я прекрасно знаю сценарий. В нём есть настоящая мощь и Хоакин. Это выдающаяся работа.