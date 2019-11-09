Вс, 10.11.2019
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Мартин Скорсезе объяснил, почему отказался снимать «Джокера»

Мартин Скорсезе

ФОТО: Michael Pegram/IS/MPI/Capital Pictures/MP/IS/MPI/Capital Pictures

С момента первого анонса «Джокера» Мартина Скорсезе прочили в продюсеры фильма, хотя в итоге маэстро так и не поработал над проектом. Теперь же выяснилось, что Скорсезе долгое время присматривался к картине и даже собирался занять режиссёрское кресло, передает film.pro

В интервью Би-би-си Скорсезе признался, что он следил за проектом на протяжении четырёх лет, но в итоге решил отказаться как от должности постановщика «Джокера», так и продюсера по личным причинам.

Мартин Скорсезе:

Я прекрасно знаю этот фильм и режиссёра Тодда Филлипса. Продюсировала картину моя коллега Эмма Тиллинджер Коскофф. Я очень много думал о «Джокере» в течение последних четырёх лет и решил, что у меня нет времени для него. Произошло это исключительно по личным причинам. Но я прекрасно знаю сценарий. В нём есть настоящая мощь и Хоакин. Это выдающаяся работа.

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

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