Лаагна-теэ не перекрывали, а вышло не менее круто! Появились первые кадры из фильма «Зима»

Художественный фильм снят по одной из книг в серии произведений Оскара Лутса «Весна» (1969), «Лето» (1976) и «Осень» (1990).

Если книга «Зима» кажется долгим прощанием, то фильму, по мнению съемочной команды, необходима энергия.

Нужна интрига, поэтому нам многое пришлось переделать,

– признался Алгус, добавив, что так как автором значительной части произведения является не Оскар Лутс, то материал можно было трактовать более свободно, пишет rus.err.ee.