Сб, 9.11.2019
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  • Лаагна-теэ не перекрывали, а вышло не менее круто! Появились первые кадры из фильма «Зима»

Лаагна-теэ не перекрывали, а вышло не менее круто! Появились первые кадры из фильма «Зима»

Съемки отечественной картины «Зима», большая часть которых пришлась на летний период, завершены! Художественный фильм, снятый Apollo Film Productions, выйдет на большие экраны уже в феврале 2020 года!

Художественный фильм снят по одной из книг в серии произведений Оскара Лутса «Весна» (1969), «Лето» (1976) и «Осень» (1990). 

Если книга «Зима» кажется долгим прощанием, то фильму, по мнению съемочной команды, необходима энергия.

Нужна интрига, поэтому нам многое пришлось переделать,

– признался Алгус, добавив, что так как автором значительной части произведения является не Оскар Лутс, то материал можно было трактовать более свободно, пишет rus.err.ee.

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