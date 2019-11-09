Жену Тома Хэнкса зовут Маргарита Ибрагимова: 16 знаменитостей, которых вы знаете под другими именами

7. Кортни Лав — Кортни Мишель Харрисон (Courtney Michelle Harrison)

ФОТО: GP/MPI/Capital Pictures/GP/MPI/Capital Pictures

Актриса, певица, вдова Курта Кобейна отличается буйным нравом и любовью ко всему яркому, в том числе именам. Провокационный псевдоним родился, когда Кортни было 16 лет: она увлеклась танцами и взяла сценическое имя Лав, которое позже сделала своей фамилией. Возможно, такой выбор был неслучаен: мать и отчим Кортни исповедовали идеологию хиппи, поэтому первые годы жизни девочка провела в их коммунах.

8. Кирк Дуглас — Исер (Иззи) Данилович (Issur Danielovitch)

ФОТО: NINA PROMMER/EPA

Родители актера золотой эры Голливуда эмигрировали в США из Могилевской губернии и американизировали фамилию Данилович, став Демскими (Demsky). Семья была очень бедной, но Исер твердо решил стать артистом и сделать так, чтобы родные больше ни в чем не нуждались. Во время учебы в колледже он познакомился с начинающим актером, также ребенком иммигрантов, который сменил имя и предложил Демскому называться Кирк Дуглас. За свою долгую и счастливую жизнь Кирк воспитал не менее известного сына — Майкла Кирка Дугласа.

9. Рита Уилсон — Маргарита Ибрагимова (Margarita Ibrahimoff)

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Актриса, продюсер и по совместительству больше 30 лет жена Тома Хэнкса, Рита имеет болгарские и греческие корни. Этим и объясняются необычные для Голливуда имя и фамилия. Ее отец Хасан Ибрагимов родился в греческой деревне. Он переехал в Соединенные Штаты и изменил свое имя на Алан, а фамилию — на Уилсон, вдохновившись названием улицы, на которой жил. Кстати, в этом году Рита получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

10. Эмбер Роуз — Эмбер Левончак (Amber Levonchuck)

ФОТО: LuMarPHOTO/AFF/PA Images

Модель, певица и актриса унаследовала необычную фамилию от отца-военного и сменила ее на изысканный псевдоним, когда начала подрабатывать танцовщицей. В жилах Эмбер течет гремучая смесь: у нее есть ирландские, итальянские, африканские и шотландские корни.

11. Джонатан Рис Майерс — Джонатан Майкл Фрэнсис О’Киф (Jonathan Michael Francis O’Keeffe)

ФОТО: Rights Managed/MAGIC HOUR PRODUCTION / Ronald G

У ирландского актера длинное и красивое имя. В 16 лет его выгнали из школы, но вместо того чтобы прожигать жизнь, он решил следовать за мечтой и стал ходить по кастингам, не обращая внимания на отказы. Начав сниматься, Джонатан взял себе псевдоним Рис Майерс в честь матери.

12. Сэм Нилл — Найджел Джон Дермот Нилл (Nigel John Dermot Neill)

ФОТО: Adria Salido Zarco/SIPA/Adria Salido Zarco/SIPA

Актер сменил имя, когда дебютировал в качестве режиссера и понял, что на съемочной площадке коллегам затруднительно произносить «Найджел» несколько раз за час. Но прославился Сэм не в роли режиссера: его ждала головокружительная актерская карьера, он снимается в кино по всему миру, а число фильмов с его участием перевалило за сотню.

13. Чарли Шин — Карлос Ирвин Эстевес (Carlos Irwin Estévez)

ФОТО: Nicole Kubelka/imago images / Future Image

Чарли Шин — выдуманное имя, которое Карлос взял, следуя примеру отца, Рамона Антонио Херардо Эстевеса, назвавшего себя Мартином Шином. В 2013 году Чарли Шин отказался от использования своего сценического псевдонима, участвуя в боевике Роберта Родригеса «Мачете убивает»: в титрах он упоминается как Карлос Эстевес.

14. Бри Ларсон — Брианна Сидони Десанье (Brianne Sidonie Desaulniers)

ФОТО: O'Connor/AFF-USA.com/AFF/PA Images

В начале карьеры Бри, будущая Капитан Марвел, взяла псевдоним Ларсон, потому что фамилия Десанье оказалась труднопроизносимой, и ей приходилось постоянно поправлять собеседников. Ларсон — фамилия ее прабабушки.

15. Риз Уизерспун — Лора Джин Риз Уизерспун (Laura Jeanne Reese Witherspoon)

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Очаровательная блондинка при рождении была названа Лорой. На старте актерской карьеры будущая звезда Голливуда в качестве основного имени взяла девичью фамилию мамы — Риз.

16. Джеки Чан — Чэнь Ганшэн (Chan Kong-sang)

ФОТО: O'Connor/AFF-USA.com/AFF/PA Images

Чэнь Ганшэн переводится как «Рожденный в Гонконге» — именно там в бедной китайской семье и появилась будущая звезда мирового масштаба. Прежде чем стать известным, актер использовал множество псевдонимов, а имя Джеки он получил в молодости от своих австралийских товарищей, с которыми вместе работал на стройке.