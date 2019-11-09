Disney выдвинула на «Оскар» 13 актеров из «Мстителей»

Не так давно ведущие киностудии выдвинули своих кандидатов на премию «Оскар», среди которых оказались Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Роберт Паттинсон и другие, не менее известные звезды. А сейчас своих кандидатов представила и компания Disney.
Так, по сообщению издания Collider, компания представила обновленную версию списка For Your Consideration (то есть «На ваше усмотрение»), в котором теперь значатся имена 13 актеров из фильма «Мстители: Финал».
Интересно, что в Disney решили проигнорировать номинации «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль», выдвинув своих представителей только в качестве актеров второго плана, пишет TCH.
Так, Роберт Дауни-мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Джош Бролин, Пол Радд и Дон Чидл могут побороться в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». А среди лучших актрис второго плана студия выделила Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Зои Салдана, Карен Гиллан и Бри Ларсон.
Стоит заметить, что претенденты не обязательно станут номинантами на премию. Окончательное решение относительно актеров, которые поборются за статуэтку, будет принято путем голосования членов Американской киноакадемии.
Напомним, недавно киностудия Warner Bros. выдвинула драму Тодда Филлипса «Джокер» на соискание «Оскара» в 16 основных номинациях из 24.