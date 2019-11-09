Disney выдвинула на «Оскар» 13 актеров из «Мстителей»

Так, по сообщению издания Collider, компания представила обновленную версию списка For Your Consideration (то есть «На ваше усмотрение»), в котором теперь значатся имена 13 актеров из фильма «Мстители: Финал».

Интересно, что в Disney решили проигнорировать номинации «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль», выдвинув своих представителей только в качестве актеров второго плана, пишет TCH.

ФОТО: KEVIN WINTER/AFP

Так, Роберт Дауни-мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Джош Бролин, Пол Радд и Дон Чидл могут побороться в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». А среди лучших актрис второго плана студия выделила Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Зои Салдана, Карен Гиллан и Бри Ларсон.

Стоит заметить, что претенденты не обязательно станут номинантами на премию. Окончательное решение относительно актеров, которые поборются за статуэтку, будет принято путем голосования членов Американской киноакадемии.