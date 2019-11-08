Что новенького?! Какие фильмы ожидают нас в кино на этих выходных

Текст

Главный герой — 27-летний Илья Горюнов, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Когда Илья выходит на свободу, он понимает, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней он больше не сможет. Хотя он не собирался мстить человеку, который отправил его в тюрьму, другого выхода теперь нет. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком, Илья совершает необдуманный поступок, после которого главный герой получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека — его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.

Доктор Сон

Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» — группы охотников за одарёнными детьми.

Midway

История одного из самых масштабных и стратегически важных морских сражений на Тихом океане Второй мировой войны. В июне 1942 года американский флот под командованием адмирала Честера Нимица одержал победу над японцами в сражении у атолла Мидуэй, что стало ключевым моментом в Тихоокеанской войне.

Терминатор: Темные судьбы

Человечество дорого заплатило за технический прогресс, поставив под угрозу свое выживание. Пришло время покончить с войной между машинами и людьми. Научно-фантастический боевик, заключительная часть трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатора» Джеймса Кэмерона.

Обратный отсчет

В наш век гаджетов и высоких технологий для всего есть мобильное приложение. Хочешь узнать, сколько тебе осталось жить? Пожалуйста! Девушка видит на экране телефона неумолимый вердикт — ее жизнь оборвется через 3 дня. Сможет ли она избежать смерти, если обратный отсчет уже начался?

Чак Бэнд Шоу

Ежегодно шестерым мужчинам из 100 000 ставят диагноз "рак яичка". Но на сей раз болезнь выбрала не того, кого надо. Основанный на реальных событиях фильм «Чак Бэнд Шоу» - веселый, трогательный и необычный рассказ о честности и понимании самого себя. Его главный герой, работающий на радио диджей Чак Бергер - редкий неудачник. Мало того что жена хочет от него уйти, а босс хочет его уволить, так теперь еще и одно из его яичек хочет сказать ему "прощай".