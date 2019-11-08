61-летняя Шэрон Стоун в мини-платье повторила знаменитый момент из «Основного инстинкта»

Американская актриса Шэрон Стоун, которая недавно показала, как выглядит в купальнике, посетила церемонию GQ Men of the Year Awards.

61-летнюю актрису признали женщиной года. Награждение состоялось в Берлине. На сцене Стоун выступила с речью. Звезда отметила, что знаменитой она проснулась после съемок в фильме "Основной инстинкт", а именно сцены допроса полицейскими.

Шэрон Стоун прямо на сцене устроила флешмоб. Женщина призвала гостей церемонии повторить вместе с ней знаменитый эпизод, соблазнительно закинув ногу на ногу. Также Шэрон предложила присутствующим представить наступление самого важного момента в их жизни. Видео актриса разместила в Instagram.

На мероприятие звезда нарядилась в эффектное блестящее мини-платье с глубоким декольте. Лакированные туфельки удачно подчеркнули лук знаменитости. Стоит отметить, на церемонию Шэрон пришла в сопровождении старшего сына Роена Бронштейна.