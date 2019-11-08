Пт, 8.11.2019
  • Кинозал
  • Новости
  • В Сеть попали первые фото Анджелины Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»

В Сеть попали первые фото Анджелины Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»

epa07908447 US actress/cast member Angelina Jolie attends the UK premiere of 'Maleficent: Mistress of Evil' in London, Britain, 09 October 2019. The film will be released in the UK on 18 October. EPA/NEIL HALL

ФОТО: NEIL HALL/EPA

Анджелина Джоли, которая этой весной присоединилась к киновселенной Marvel и касту фильма «Вечные», впервые предстала в костюме своей героини Тены — бессмертной и неуязвимой девушки, способной манипулировать космической энергией. 

Съемки начались этой осенью, премьера назначена на ноябрь 2020-го, и теперь мы знаем, что 44-летняя актриса появится на экранах с длинными светлыми волосами и в золотом облегающем костюме — то есть, почти в каноничном образе из комиксов Marvel.

Хотя качество фотографий оставляет желать лучшего, мы можем увидеть актрису в характерном золотом костюме Тены. 

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Напомним, 5 ноября всех актеров проекта экстренно эвакуировали со съемочной площадки, после сообщения о бомбе. Во время съемок сотрудник группы заметил снаряд и было принято решение остановить процесс и вызвать саперов. Эксперты выяснили, что боевой снаряд пролежал в земле более 10 лет и все еще оставался опасным.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ