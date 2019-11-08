В Сеть попали первые фото Анджелины Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»

Анджелина Джоли, которая этой весной присоединилась к киновселенной Marvel и касту фильма «Вечные», впервые предстала в костюме своей героини Тены — бессмертной и неуязвимой девушки, способной манипулировать космической энергией.
Съемки начались этой осенью, премьера назначена на ноябрь 2020-го, и теперь мы знаем, что 44-летняя актриса появится на экранах с длинными светлыми волосами и в золотом облегающем костюме — то есть, почти в каноничном образе из комиксов Marvel.
Хотя качество фотографий оставляет желать лучшего, мы можем увидеть актрису в характерном золотом костюме Тены.
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Напомним, 5 ноября всех актеров проекта экстренно эвакуировали со съемочной площадки, после сообщения о бомбе. Во время съемок сотрудник группы заметил снаряд и было принято решение остановить процесс и вызвать саперов. Эксперты выяснили, что боевой снаряд пролежал в земле более 10 лет и все еще оставался опасным.