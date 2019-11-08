Асмус не сдержала слез, говоря об откровенных сценах в «Тексте»

Актриса Кристина Асмус призналась, что реакция на эротическую сцену в фильме "Текст" заставила её задуматься о прекращении съёмок в откровенных эпизодах. Об этом она рассказала в эфире шоу Юлии Морозовой.

В ближайшее время артистка должна была принять участие в проекте, который предполагает съёмки в нижнем белье, однако сейчас она рассматривает возможность отказа, несмотря на возможные последствия.

Хватит с меня таких сцен. У меня не так много съемок, мне жалко, но как мужу, Гарику, будет неприятно от комментариев после подобных сцен. Да, возможно, мне придется платить неустойку, ведь придется искать актрису, снова устраивать пробы, но семья для меня важнее,

— заявила она.

При этом она не уточнила, перестанет ли совсем появляться в постельных сценах. Рассказывая о "Тексте", актриса расплакалась и добавила, что её "зацепила" не критика и не реакция публики, а восприятие её самой как актрисы.

Меня раздражает эта борьба и доказательство себя в этой профессии, в этой жизни, среди своих коллег,

— объяснила она, смахивая слёзы.