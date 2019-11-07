«Фантастические твари 3» покажут больше Хогвартса и Альбуса Дамблдора

Маглы в недоумении, а поттероманы предвкушают кое-что интересное — новостей о триквеле «Фантастических тварей» становится все больше. Warner Bros. приступит к съемкам уже в начале следующего года, причем изначально заявлялось, что следущая часть франшизы перенесет зрителей в Бразилию. Теперь же издание Variety сообщает, что триквел порадует фанатов множеством сцен с видами Хогвартса, а также покажет куда больше Альбуса Дамблдора.

Все указывает на то, что Warner Bros. поняла, насколько зрители были счастливы вернуться в главную локацию саги о Гарри Поттере во время просмотра «Преступлений Грин-де-Вальда». Именно потому студия решила сосредоточиться на той части Волшебного мира, которую фанаты знают лучше всего, надеясь, что это повлияет на успешность триквела.

Возвращение сюжетной линии в Хогвартс и увеличение экранного времени Джуда Лоу, конечно, могут повысить интерес к фильму, но не факт, что этого будет достаточно. Ведь главная проблема, с которой столкнулся сиквел, – это явно недостаточное количество захватывающих событий. Так что если третья часть «Фантастических тварей» будет более богата на неожиданные повороты сюжета, то не столь важно, в каких декорациях они будут происходить.