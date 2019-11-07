«Религиозная и добрая»: инсайдеры рассказали о возлюбленной Киану Ривза

ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures/TM/ROT/Capital Pictures

Киану и Александра знакомы довольно давно. Инсайдер утверждает, что Грант очень хорошая женщина, и именно этим она покорила сердце актера.

Она религиозная и добрая,

— рассказал источник.

Также художнице удалось сделать почти невозможное. Она смогла убедить Ривза в том, что ему нужно выговориться о своем прошлом. Бывшая возлюбленная Киану попала в аварию и погибла, и с тех пор Ривз ушел в себя. Александра старалась поддержать его в этот непростой период, и именно ей он смог открыться.

По словам инсайдера, своим теплом Грант растопила сердце актера.

Долгое время он был разбит, но Александра поддерживала его, верила в лучшее, и это сделало его другим,

— сообщает источник. Влюбленные стараются проводить больше времени вместе. Александра сопровождала его во время тура с пиар-кампанией фильма «Джон Уик 3», а когда им приходится расставаться из-за съемок актера, Грант и Ривз сильно скучают друг по другу.

Слухи о романе Александры и Киану появились после мероприятия LACMA Art + Film Gala, которое они посетили вместе. На снимках счастливая пара держалась за руки. Теперь поклонники гадают, сколько времени они скрывали свой роман. По словам некоторых источников, пара вместе уже не первый год.